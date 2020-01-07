金士頓Kinston旗下電競品牌HyperX今日宣布於CES發表多款全新電競周邊。除了記憶體容量和頻率升級，全球首度亮相的無線電競耳機Cloud Flight S、Pulsefire Raid電競滑鼠，以及搭載新款HyperX機械式青綠軸的Alloy Origins電競鍵盤，和採用RGB LED燈條360度環繞設計的FURY Ultra電競滑鼠墊都將於CES一併展出。此外，HyperX也同步發表兩款分別為Nintendo Switch和可攜式行動裝置打造的ChargePlay Clutch行動充電殼以及行動充電手把，讓各種遊戲平台的玩家皆能享受遊戲的樂趣。

自2014年首款電競耳機問世，HyperX便致力於為玩家社群打造滿足遊戲需求的電競周邊。其產品品質和遊戲體驗頗受玩家所信賴，在今年締造全球耳機銷量一千萬支、鍵盤一百萬支和記憶體六千五百萬支等紀錄。HyperX至今除了推出超過30款電競耳機，同時也將產品線延伸至休閒娛樂領域，獲得葛萊美獎音樂人Post Malone、NBA球星Gordon Hayward，以及NFL球星JuJu Smith-Schuster等來自不同文化背景的品牌大使們一致推崇。

HyperX Cloud Flight S –全新HyperX Cloud Flight S除了沿用2.4GHz電競級無線傳輸技術，更具備高達30小時的電池續航力和支援Qi無線充電功能，玩家可透過其採用的50mm驅動單體，以及HyperX特製7.1虛擬環繞音效徹底享受沉浸式遊戲體驗。適用於PC、PS4和PS4 Pro 的Cloud Flight S附有可拆卸式麥克風和LED靜音狀態指示燈，強化使用上的便利性。此外，可90度旋轉式耳罩不僅提供舒適的配戴體驗，耳罩上內建的功能不僅可以控制遊戲和語音的音量，還可透過HyperX NGENUITY軟體輕鬆自訂功能需求。

HyperX Alloy Origins機械式電競鍵盤 – 本次CES亮相的Alloy Origins採用HyperX自行設計的青綠機械鍵軸，且透過在鍵軸上外露LED的設計，不僅增強RGB背光亮度，玩家還可依遊戲環境設定5階段的亮度模式，符合使用需求。Alloy Origins配備可拆式的USB Type-C電源線，提供使用者足夠便攜性，鍵盤則以航太級全鋁合金結構打造穩定性和耐用性，其精巧的外型設計更為玩家提供更大的桌面空間，方便滑鼠在遊戲時移動。此外，玩家還能透過HyperX NGENUITY軟體，針對個別按鍵自訂RGB炫麗色彩，搭配內建記憶體更能儲存多達三種燈光效果和巨集鍵設定。Alloy Origins具備100%防鬼鍵和全鍵不衝突功能，確保每次鍵擊在遊戲關鍵時刻能被準確執行。

HyperX Pulsefire Raid電競滑鼠 – Pulsefire Raid是一款符合人體工學的11鍵掌握式電競滑鼠，專為需要多個按鍵以執行數種遊戲指令的玩家所打造。滑鼠配備Pixart 3389感測器和高達16,000 原生DPI，使用者若需要調整DPI設定也可透過LED指示燈確認設定狀態，提供遊戲所需的極致準確度和流暢、靈敏的追蹤。此外，Pulsefire Raid採用歐姆龍Omron微動開關，可承受 2千萬次點擊，提供清楚的觸覺反饋。若玩家透過HyperX NGENUITY軟體，還可進階調整巨集、DPI和RGB燈效，自訂專屬個人使用的遊戲模式。

HyperX FURY Ultra RGB電競滑鼠墊 – FURY Ultra以RGB燈條360度環繞滑鼠墊，展現耀眼的炫彩燈效，玩家可同時透過HyperX NGENUITY軟體自訂燈光效果，打造喜愛的風格。除了燈效，FURY Ultra的防滑橡膠底面也有助於滑鼠墊保持穩定性。

HyperX FURY DDR4、FURY DDR4 RGB記憶體 – FURY DDR4和FURY DDR4 RGB記憶體通過Intel XMP認證，且可相容於AMD Ryzen最新平台，成為Intel和AMD使用者們經濟實惠的效能升級首選。全新FURY DDR4和FURY DDR4 RGB記憶體提供玩家高達3600MHz以及3733MHz的高速體驗，使用者可依需求選擇8GB、16GB容量，或購買套件組合將記憶體升級至最高64GB。

HyperX Impact DDR4 SODIMM記憶體 – HyperX Impact DDR4記憶體專為筆記型電腦和小型電腦所配備，除了支援隨插即用(Plug N Play)功能，讓記憶體可自動超頻至系統支援的最高速度，同時相容於Intel和AMD Ryzen平台，更具備高達32GB的全新容量，追求頂尖效能的玩家也可購買2件套組，將記憶體容量升級至64GB，滿足使用需求。

為任天堂Switch設計的HyperX ChargePlay Clutch 行動充電殼以及行動充電手把。(HyperX提供／黃慧雯台北傳真)

HyperX ChargePlay Clutch行動充電殼 (Nintendo Switch專用) – ChargePlay Clutch行動充電殼具備6000mAh電池容量和LED電池指示燈，方便使用者隨時充電、快速辨別裝置電量。充電殼兩側配有可拆式Joy-Con橡膠防滑握把以及固定式支架，讓遊戲主機在桌面上充電時，可牢靠地固定於底座上，提供玩家不間斷的遊戲體驗。

HyperX ChargePlay Clutch行動充電手把 (可攜式行動裝置專用) – ChargePlay Clutch行動充電手把除了可將欲充電的裝置固定於底座，更支援Qi無線充電功能，讓使用者能將容量達3000mAh的電池拆卸下來做為行動電源使用。玩家除了能透過電池LED指示燈查看電池狀態，更配有防滑的握把設計，強化使用者體驗。

(中時電子報)