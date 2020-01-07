金門老年人口持續增加，老人走失案件一再發生。金湖鎮日前又有1名68歲長者迷途，家屬憂心天泠出事，還好警方據報尋獲，虛驚一場。

金湖分局金湖派出所在3日晚間23時許，接獲松柏園長照中心報案指稱，該院區有一長照葉姓民眾在當天上午騎車外出，截至深夜尚未返回院區，聯絡家屬也確定並未返家，擔心行動不便，騎乘特殊用機車的老人家，在寒冷冬夜發生危險。

金湖分局長黃維章動員警力協尋，以手機定位及透過路口車辨系統，掌握葉姓民眾最後行經路線在新湖漁港附近，趕緊漏夜在海岸線及防風林一帶找尋，但沒有任何發現。

次日上午擴大協尋時，金湖派出所接獲民眾報案，指在新塘垃圾場旁產業道路有一名老人需要協助，警方詳細詢問研判是走失老人，趕至現場果然無誤，因一天多未進食，精神有些恍惚外，只有些許挫傷和脫水情形，經金湖消防隊送醫檢查並無大礙，家屬才鬆了一口氣。

根據縣府最新統計，金門至去年12月底止，設籍人口數14萬0185人，其中65歲以上老人有1萬9149人，約占總人口數的13.66％。警方建議若家有失智長者，可向社福單位申請配戴定位手環，為年長者的安全增加一層保障。

(中時 )