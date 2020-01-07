近日有反同團體在全台各地透過「阮想欲抱孫」等布條，控訴同性婚姻造成絕子絕孫等抹黑布條，並直指挺同立委造成絕子絕孫等，婚姻平權大平台、台灣同志家庭權益促進會、台灣同志諮詢熱線協會今天呼籲，全台灣珍惜民主自由的選民，一起抵制操弄恐懼、危害社會和諧，還要拆散近3000組同志新婚配偶與家庭的選舉奧步，1月11日一定要站出來「票投友善」，讓反同團體和政黨知道，台灣是一個珍惜多元共融的友善社會、歧視少數沒有票。

據行政院性平處統計，截至去年11月底止，全台灣總計有2623對登記結婚的同志配偶，另外長期服務同志家庭的台灣同志家庭權益促進會也指出，全台灣已有超過300組養育數百位子女的同志家庭。

聲明表示，《七四八施行法》的通過，在立法形式上依照愛家公投要求不修民法、另立專法的公投結果，同時尊重大法官釋憲，正視同志作爲台灣社會一份子的事實，透過婚姻制度的保護讓同志面對生老病死不再憂心徬徨，同時讓同志家庭的子女，可以擁有雙親的法律保障，絕非意圖「把大家變成同志」或是「改變家庭價值」。令人遺憾的是，同志社群好不容易獲得法律上的部分保障，隨即因為選舉，成為反同團體及候選人詆毀和亟欲拆散的犧牲品。

聲明提及，近日不斷恐嚇「斷香火」、「絕子絕孫」的布條和文宣，不僅是對於同志婚姻跟家庭的無視，更不斷深化社會對於同志的負面印象，直接、公然的歧視台灣社會少數族群。

聲明指出，反同候選人四處掛匿名布條、發文宣訴求拆散同志家庭，顯見同志家庭早已成為反同政客的提款機，在全台散播謠言並透過恐嚇民眾的卑劣手段，利用民眾的不了解達成散佈恐懼的勝選目的，呼籲使用抹黑、歧視同志來選舉的候選人和政黨，立刻停止這種破壞社會和諧、訴求拆散他人家庭的暗黑手法，應該負起社會教育的責任，並對同志社群道歉，還同為台灣人的同志社群一個公道。

聲明呼籲，每一個公民，在選前最後一週要審慎的思考跟檢視每一位候選人的言行，在1月11日用選票下架惡質立委、抵制恐同候選人。

(中時 )