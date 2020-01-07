前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目表示，目前世界情勢險峻，兩位總統候選人都沒有明確告訴大家，台灣會發生什麼危機；只看到很多負面攻擊、很多網軍濫用假新聞，很少看到政策，且很多政策是空的，不可行的。

前副總統呂秀蓮今在臉書直播節目以「黑鷹失事 伊朗、伊拉克要領遭美轟炸，全世界呈現動盪不安」為題指出，俄羅斯總統普丁全力支持中國核心利益，包括南海及台灣政策，就是兩岸關係更緊張時，俄國是中國盟友，對台灣來說，這是多麽險峻。

她又說，中日韓新三國會議的提前一天，大陸領導人習近平跟日本首相安倍晉三提醒，他答應今年春天到日本國事訪問，但是有言在先，中日兩國要把握正確方向，遵守落實中日四個文件確立原則，妥善處理重大敏感問題，任何時候都不得含糊、不得動搖。這句話意義就是，中國提醒日本，今後要把握正確方向，建交以來所有文件，一個中國原則及台灣是中國一部分。

呂說，台灣拼命選總統長達一整年時間，沒聽到哪一個總統或立委候選人明確告訴大家，國際情勢動盪情況下，台灣扮演什麼角色？會影響台灣什麼？很多選舉，看到很多負面攻擊、很多網軍濫用假新聞，很少看到政策，且很多政策是空的，不可行的，沒人從國際局勢演變，誰當選總統，台灣會發生什麼危機。

她指出，「這次伊朗事件，中東可能會發生第三次世界大戰」，美國人開始緊張，大都市是否再面臨恐攻、美國派駐外國的外交人員也擔心遭到伊朗報復，一旦戰爭發生、能源危機等問題浮現；此外，本來以為已經平息的美國與北韓關係，北韓領導人金正恩顯然已經「凍未條」了，金正恩跟川普見面時，遵守川普提的停止核武，但是美國依舊沒有停止對北韓的制裁。

她說，川普今年也要面臨連任，要三方作戰，有多少心力關心台灣？很多獨派朋友認定美國很信任，認為美國對台灣很好，沒錯，現在中美關係緊張，美國知道台灣的戰略價值，緊緊拉住台灣。

她認為，「蔡英文總統命好，她的任期內因為國際情勢對她有利，美國當然支持她」，但是中美貿易戰打了半天，15 日雙方要走入談判，若中美關係握手言和，台灣這枚棋子容易被丟棄，最後哪一位當總統，還有幾天大家可以冷靜思考，「但不要太相信他們政見，因應這些危機有人連想都沒想過」。

她表示，一旦中日韓新三國時代若確定的話，周邊國家都不理台灣，大家緊密在一起時，台灣就像浪中的孤舟。

(中時 )