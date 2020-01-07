日本樂天接手的樂天桃猿隊今（7）日搶在各隊之前，舉行春訓的開訓儀式，全體球員、教練穿上新球衣亮相，領隊劉玠廷認為，Lamigo時代過去了，一切要向前看！總教練曾豪駒仍以總冠軍4連霸為目標。

由於台灣職棒從來沒有球隊達成4連霸，桃猿隊想要如何達成？曾豪駒表示，增加一點企圖心吧！球員難免在拿到3連霸後心理有自信、但也會有怠惰，他會時時刻鞭策自己、同時也會鞭策球員。

曾豪駒認為，不管如何每年都是從「零」開始、不要想著3連霸、4連霸，這種東西可遇不可求，要拿4連霸得要前3年都是冠軍，所以想著連霸、不如先把今年做好，每個訓練、比賽做好，更不能只是喊口號。

樂天桃猿開訓後，教練團對於新球季輪值投手已有規畫，主要是3洋投、外加本土投手王溢正、翁瑋均，不過，曾豪駒提到黃子鵬、張喜凱兩大側投，春訓會規畫以先發方式進行調整。

曾豪駒說，黃子鵬是去年中繼王，如果這樣改變會不會影響他今年要做的調整？還要與投手、教練溝通；而洪聖欽也是人選之一，教練團設定了幾個人，要看春訓結果而定。

由於樂天接手桃猿隊，球團換了新東家，劉玠廷不擔心影響球隊戰績，他說，過去桃猿隊的傳統是在適當時機有人挺身而出，機會是留給準備好的人，機會來了就抓住，他相信一定會有人適時扮演英雄的角色。

曾豪駒指出，新球季的陣容安排，以去年最好陣容為主，如果調整不好者就以輪替方式，團隊的競爭力要提升，不是只有先發9人去打，去年出現先發9人到了後半段比賽體力不夠充足，所以二軍球員要趕快把自己的實力提升上來。

(中時 )