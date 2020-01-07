還有4天就是2020總統大選，許多人都會出現選前焦慮、選後憂鬱的症狀，甚至影響人際關係、工作效率。醫師提醒，出現前述症狀就應當心是否是選舉症候群所致，民眾可透過轉移注意力的方式應對，若症狀持續影響生活，就應向精神科醫師求助。

開業精神科醫師楊聰財表示，選舉症候群屬於壓力適應障礙，好發於候選人、助選團、候選人的親友、關心政治的民眾上。有些人從早到晚緊盯選舉新聞、作息顛倒、易怒，甚至影響睡眠及人際關係，常與敵對陣營支持者爭吵、起衝突等。某些精神疾病患者此時病情也可能加劇。

楊聰財曾收治一名妄想症患者，平時症狀都算穩定。隨著選舉腳步逼近，他開始相信自己擁有左右選情的能力，懷疑醫師是敵對陣營派來干擾選情的人，拒絕服藥。同時懷疑自己身邊佈滿了敵人，選舉期間如同驚弓之鳥 ，緊張地生活。

台安醫院精神科主治醫師許正典表示，選舉屬於壓力事件，許多人會投入在激昂的情緒中，擔心想選的選不上，沒選的被選上，嚴重者甚至會失眠、工作學習表現退步等。他提醒民眾，選舉只是一時，家人朋友則是相處一輩子的，切勿過於投入，影響生活。人生不是只有選舉，民眾可安排其他的休閒活動轉移注意力，避免一直處於躁動的情緒。

楊聰財提醒民眾，切勿因為選舉而干擾作息，每日盡可能睡滿8小時、多運動、多社交。運動過程中所分泌的神經傳導物質，有助提高注意力、降低負面情緒、助眠、保持心情愉悅。與三五好友吃飯、唱歌等，則可避免自己陷入選舉的緊張情緒中。若選前焦慮、選後憂鬱的情況遲遲無法改善，則應尋求精神科醫師的幫助。

(中時 )