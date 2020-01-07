總統大選最後倒數，台灣國辦公室主任陳峻涵今天在台北車站附近的建築物，掛上「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條。為此，韓辦總發言人王淺秋一接獲通報，強烈譴責陳峻涵公然散布不實消息，意圖使人不當選，立即赴警局報案，並要求對方撤除布條。

選戰白熱化，台灣國辦公室主任陳峻涵上午舉行記者會，強調下架吳斯懷已是全民共識，並在台北車站附近的忠孝東路與中山南路交叉口的大樓上，掛上「支持韓國瑜就是支持共產黨」布條，讓熙來攘往的人潮與汽機車不得不注意到。

為此，韓辦下午發聲明嚴正譴責陳峻涵公然散播不實訊息，意圖使人不當選，已明顯違法，並於3點半前往台北市中正一分局報案，要求對方立即撤下該布條，並公開道歉，以正視聽。

掛著布條的大樓正是台灣國辦公室所在的大樓。該辦公室是今下午2時掛上這面寬4米、長18米、內容為「支持韓國瑜就是支持共產黨」的布條。台灣國辦公室指，韓國瑜現在力拼的是鞏固基本盤，想的是每票30元的選票補助款，為了不讓韓稱心如意，台灣人一定要讓其得票數低於可以領到補助款的標準。

(中時 )