針對民航局依民航法，向交通部建議廢止遠航民用航空許可證，國民黨發言人張顯耀表示，國民黨肯定民航局的建議，不過遠航的政治責任，必須追究，涉及到的高層人士，都要對外交代清楚。此外，政府也要查封張綱維的財產，給予遠航股東、遭資遣的員工保障及交代。

張顯耀說，遠航存續問題拖延20多天後，民航局終於做出「建議廢止遠航民用航空運輸執照」的決定，國民黨肯定民航局的建議，也看到文官的專業和職責。現在遠航問題的球，丟給交通部，更是丟給民進黨決策者，現在該是交通部長林佳龍表現政務官擔當和風骨的時候了。

他說，不過遠航的問題，不僅涉及交通局，還包括金管會，合庫及行政院。他要求行政院必需儘快做出決定，同時合庫的22億呆帳，流向何處？誰吃走了？為何金管會沒有處理？

張顯耀說，遠航涉及國家飛航安全與運輸，是重大的特許行業，竟然變成一人治理的「一人公司」。幾年前，相關主管機關包括交通部、民航局、金管會、借貸公營行庫，都被耍得團團轉，何以致此？因此除了行政裁處，國民黨強烈要求行政院長蘇貞昌必須追究相關政治責任，並且向全民交代清楚。

(中時 )