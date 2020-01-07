長榮集團旗下的長榮鋼鐵(2211)即將於1月13日登錄興櫃。除了鋼構業務外，長榮鋼鐵也提供貨櫃維修服務，並透過轉投資事業跨足環保工程。長榮鋼107年每股稅後純益2.53元。

長榮鋼鐵成立於民國62年，為國內主要鋼結構廠商。長榮鋼鐵目前資本額為39.94億元，107年合併營收106.85億元，稅前盈餘16.58億元，每股稅後純益2.53元。

長榮鋼鐵的鋼結構產品廣泛應用於高樓建築、現代化廠房、公共設施及交通建設等，包括宏盛帝寶、陶朱隱園、新桃電廠、長榮航太飛機維修棚廠，高雄世貿展覽館、故宮博物院南部院區、高鐵、捷運軌道工程及中山高速公路高架拓寬鋼橋等指標性工程。以107年國內鋼構產值464.3億元計算，長榮鋼鐵的市占率約為12.4%。

鋼構市場與房地產景氣、經濟發展以及公共工程息息相關。隨著建築物的耐震能力日益受到重視、台商回流建廠、網購帶動物流倉儲需求增加，政府持續推動都市更新及重大公共工程，鋼構產業未來市場持續看好。

另外，長榮鋼鐵轉投資的環保事業包括家戶垃圾、醫療及科技業等事業機構廢棄物處理服務與汽電共生業務，計有欣榮企業、水美工程與榮鼎綠能。

欣榮企業是國內唯一以「興建-營運-擁有」(BOO)模式營運的大型垃圾焚化廠，主要處理桃園地區的民生廢棄物及一般事業廢棄物，並將垃圾焚化所產生的熱能轉化為電力售予台電，為兼具環保服務及綠色能源的資源循環產業。

水美工程為專業的事業廢棄物綜合處理中心，引進歐美先進環保科技，協助解決科技業、化工業、生化製藥、研究機構、醫療院所等事業單位所衍生的廢棄物去化問題，每月處理量約1,600~2,000噸，業務來源穩定。

榮鼎綠能於107年與桃園市政府簽約，以「興建-營運-移轉」(BOT)模式打造兼具厭氧消化、熱處理單元及固化掩埋場功能的生質能中心，特許期間25年。營運後每日約可處理800噸家戶垃圾、廚餘及一般事業廢棄物。

展望未來，長榮鋼鐵將持續強化特殊鋼構的製造能力，創造產品差異性，優化工廠製程及品質管理，以提升競爭力。

(時報資訊)