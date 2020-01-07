華研(8446)去年12月合併營收1.33億元，月增4.25％，年減25.05％；累計2019年營收15億元，年減11.50％。華研表示，去年營收表現稍減，主要受到任家萱、田馥甄、陳嘉樺未續約影響，但版權收入比重拉高改變營收結構與拉高平均毛利，公司自結前11月稅前盈餘5.94億元，反較2018年同期成長13.8％，且高於2018年全年，2019年獲利將再創新高。

音樂串流平台蓬勃發展，讓數位音樂付費觀念提升，大陸數位音樂市場呈現穩定成長，可望為公司授權收入帶來相當的成長空間。根據大陸市調公司艾瑞諮詢的調查統計，預估2019年大陸數位音樂付費用戶比例為6.3％，然相較歐美地區、新加坡以及韓國等付費率皆超過50％，大陸數位音樂產值仍有相當大的成長空間。大陸數位音樂平台的收入主要來源為內容付費、廣告收入，以及版權營運收入三個方面，其中逾5成來自內容付費，版權營運收入占比則超過2成，在廣告收入成長停滯不前的情況下，內容付費和版權營運將成為未來驅動大陸數位音樂市場規模增長的最重要因素。

華研音樂擁有約2,000首膾炙人口的歌曲版權，且每年持續發行新的歌曲，其中不乏在大陸傳唱度高的流行歌曲，成為公司IP授權洽談優勢，近年與大陸音樂平台合作，帶來公司授權收入顯著成長。今年公司的營運規畫陸續排定，包括旗下歌手發片與大型演唱會計畫，轉投資大慕影藝的最新作品《做工的人》也將於上半年播出，華研也將製作《做工的人》原聲帶，來產生音樂與戲劇的合作綜效。

華研旗下歌手動力火車、F.I.R.、邱勝翊、Karencici、閻奕格、文慧如等於大陸及台灣各地參加跨年演唱，去年12月營收維持在1.3億元左右水準，不過因2018年12月份有林宥嘉的3場大型演場唱會，基期較高以致單月營收年減幅度較大。進入2020年，林宥嘉「idol世界巡迴演唱會」將繼續巡迴，也將在下半年推出旗下歌手新的巡迴演唱會，Karencici、閻奕格、文慧如等歌手也繼續發行新單曲或專輯，持續累積人氣，另有數位潛力新星也將推出新作品，壯大公司陣容與內容資產。

(時報資訊)