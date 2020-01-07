《韓股》對美伊衝突的擔憂減退，韓股收漲0.95％ 15:402020/01/07 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美伊衝突全面爆發的擔憂減退，周二南韓KOSPI指數收漲0.95%，為2,175.54點，收復周一的失土。 分析師表示，市場氣氛不佳，但在投資人認為美國和伊朗之間的緊張局勢不致於引爆戰爭後隨即好轉。外資買超韓股1913億韓元。韓元升值0.49%，收在1,166.4兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》美伊衝突升高，恆指收跌0.32％ 16:482020/01/03 財經 美伊關係緊張 台股驚險收漲 20:302020/01/03 財經 美伊衝突 戰爭概念股剽悍 04:092020/01/04 財經要聞 美伊升溫 中東戰爭隨時引爆 04:102020/01/04 兩岸要聞 美伊緊張 油價年前看漲 04:102020/01/04 財經焦點 美伊情勢緊張 日在野黨憂自衛隊赴中東 17:082020/01/04 國際 美伊衝突恐升級 華爾街警告股市將震盪 16:412020/01/04 財經 美伊衝突引市場恐慌 陸股當周上揚 18:402020/01/04 財經 中國大陸不希望美伊開戰，擔心重創一帶一路戰略 21:502020/01/04 國際 美伊衝突升 油金攀新高 23:092020/01/04 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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