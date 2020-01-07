美伊衝突全面爆發的擔憂減退，周二南韓KOSPI指數收漲0.95%，為2,175.54點，收復周一的失土。

分析師表示，市場氣氛不佳，但在投資人認為美國和伊朗之間的緊張局勢不致於引爆戰爭後隨即好轉。外資買超韓股1913億韓元。韓元升值0.49%，收在1,166.4兌一美元。

(時報資訊)