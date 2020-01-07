《日股》科技、內需股領軍，日經指數收漲1.6％ 15:402020/01/07 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國和伊朗之間的緊張局勢未再進一步升高，由科技股和內需股走強帶動，周二日經225指數收漲1.60%，為23,575.72點，收復大部分周一的失土。東證一部指數終場漲1.62%，收在1725.05點，僅一天就填補新年假期間留下的技術缺口，對多頭釋出正面信號。受隔夜美國同業走強激勵，科技股上揚。受中東緊張局勢等外部衝擊影響較低的內需股，亦受投資人青睞。 (時報資訊) #局勢 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 股神棄IBM買蘋果 馳騁科技股 04:092020/01/03 全球財經 港股轉向收跌92點 17:022020/01/03 財經 人民幣收跌85點 終止三連升 19:312020/01/03 財經 科技股本益比低 成最夯投資標的 04:092020/01/04 焦點新聞 台灣權王－台新證券 5G帶動 科技股2020續旺 04:102020/01/04 產業特刊 伊朗誓言軍事報復 美大城警戒 04:092020/01/05 兩岸要聞 王毅通話3國外長 批美濫用武力 04:102020/01/06 話題觀察 巡弋荷姆茲海峽 日派兵計畫不變 韓謹慎 21:512020/01/06 國際 《韓股》中東局勢節制，韓股匯齊揚 12:162020/01/07 財經 美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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