美國和伊朗之間的緊張局勢未再進一步升高，由科技股和內需股走強帶動，周二日經225指數收漲1.60%，為23,575.72點，收復大部分周一的失土。東證一部指數終場漲1.62%，收在1725.05點，僅一天就填補新年假期間留下的技術缺口，對多頭釋出正面信號。受隔夜美國同業走強激勵，科技股上揚。受中東緊張局勢等外部衝擊影響較低的內需股，亦受投資人青睞。

(時報資訊)