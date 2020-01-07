代理摩斯漢堡的安心（1259）於全台展店及汰弱留強策略並進，去年展店步伐回升，全年淨增12家店，獲利成長幅度優於營收。展望後市，總經理高順興表示，摩斯全台門市據點目前已達280家，今年將續朝達300家目標邁進。

因應消費者嚐鮮喜好，摩斯除持續推出新品，並率先引進美國Beyond Meat未來肉漢堡。續日前推出2款植物性燕麥奶新飲品後，再以「吃蝦（瞎）轉運」號召、推出2款漢堡新品，並祭出新春禮盒優惠，於農曆春節前積極搶攻消費旺季商機。

摩斯為全台第二大速食連鎖業者。近年在持續展店之際，亦調整既有門市據點、進行汰弱留強，使2018年展店步伐稍緩，全年僅淨增5家店。不過，隨著調整效益逐步顯現，去年展店步伐回升，截至去年底全台門市據點達275家，較前年淨增12家店。

因應經營成本攀升，摩斯亦積極投入服務流程科技化、自動化發展，如導入自助點餐機，陸續提供LINE官方帳號數位服務、APP點餐、引入非現金支付、摩斯二代卡等，盼降低員工負擔、並提升消費者服務效率與品質。

在體質強化效益顯現、配合展店步伐回溫挹注，安心2019年1～11月自結合併營收50.33億元，年增4.51％，改寫同期新高，前三季歸屬母公司稅後淨利1.4億元，年增19.09％，每股盈餘4.36元，獲利成長幅度優於營收。

東元集團會長黃茂雄認為，安心去年營運顯著成長，主要由於導入機器人點餐供餐、打造安心智慧農場、粉紅色部隊增強人力效率與配送能量所帶動，預計今年將再推出3～4項新策略。安心總經理高順興表示，目前全台門市已達280家，今年將續朝300家目標邁進。

(時報資訊)