2020年美國消費電子展(CES)於1月7日盛大開幕，為協助台灣廠商掌握商機，外貿協會執行的台灣產業形象廣宣計畫，以台灣精品代表台灣優勢產業形象，展示20家廠商35件產品，用創新科技吸引眾多參觀者及媒體目光。

為向國際媒體介紹台灣創新產品及科技應用趨勢，外貿協會特別於1月6日舉辦展前記者會，記者會發表產品包括：可運用在虛擬展示的艾創科技360度相機、台灣臉部辨識率排名第一的訊連FaceMe AI臉部辨識引擎、智慧交通的拓連先進雲端電動車充電營運系統及麥迪創3D智能儀表盤。記者會吸引來自美國、加拿大、德國、英國、中國大陸、法國等14國110位媒體及企業代表出席，其中不乏美國之音、彭博富比世、顧能(Gartner)、日本經濟新聞Nikkei Business、英國IOT Insights等重要媒體採訪報導。

這次在CES展出的台灣精品，還包含稻穗的免耗材空氣淨化器、義誠的眼部舒壓機、友訊的5G/LTE無線路由器、宏碁及微星的電競筆電、創意興業的微型真空壓縮機、彬騰的智慧窗簾及晉弘手持式眼壓計等。CES 2020展覽主題聚焦AIoT所衍生出的多元運用，包含智慧交通、智慧城市、智慧能源、智慧家居、智慧醫療、自駕車/車聯網、AR/VR及新創(Startup)等，共計超過4,500家廠商參展，其中257家來自台灣，與各國科技大廠同台較勁。

(時報資訊)