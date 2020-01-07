瑞典家具龍頭宜家家居（IKEA）一款暢銷的三層抽屜櫃釀成5童慘死、91童傷慘劇，昨（6）日IKEA和一名男童死者的父母達成和解，不過和解金額高達4,600萬美元（約新台幣13.8億元）天價。

IKEA暢銷抽屜櫃壓死5童，另外導致91傷，IKEA 6日和一名死者父母達成和解，賠償金額高達4,600萬美元（約新台幣13.8億元）天價。

綜合美聯社、《紐約時報》（New York Times）報導，杜德克夫婦委任律師昨日宣布，已經和IKEA達成和解，IKEA同意支付高達4,600萬美元的和解金額。杜德克夫婦的2歲兒子喬澤夫（Jozef）2017年在家中遭IKEA暢銷的Malm系列三層抽屜櫃壓死。

IKEA暢銷的Malm系列三層抽屜櫃。（圖／美聯社）

杜德克夫婦2008年就購買了這張重達70磅（約31公斤）的三層抽屜櫃，2017年5月24日，杜德克先生在房間看到原本應該熟睡的兒子竟被壓在櫃子下方，緊急送醫後喬澤夫最終仍因窒息不幸身亡。

杜德克夫婦隨後對IKEA提起訴訟，他們無法理解僅僅30英吋高（約76公分）的抽屜櫃竟會壓死2歲幼童，不滿櫃子先前就已出事，IKEA已於2016年中回收該款商品，卻未盡到通知消費者的義務，更沒有警告消費者該款櫃子必須嵌在牆壁上，否則容易發生倒塌意外。

自2011年以來，這款抽屜櫃已造成91名幼童受傷，至今也已累積至少5起死亡案例。

針對訴訟，IKEA周一表示，已採取行動提升安全意識，同時也對員工進行安全訓練。

杜德克夫婦則表示，將會從和解金中捐贈100萬美元給倡議讓櫥櫃家具進行嚴謹測試的團體，和解協議也要求IKEA和這些團體會面，並且進一步擴大下架商品。

2016年，IKEA已和另外3個受害家庭針對其他家具意外達成和解，和解金額達5,000萬美元（約新台幣15億元）。

(中時電子報)