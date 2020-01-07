2020大選最後衝刺，國民黨總統參選人韓國瑜今呼籲民眾將腦袋的天線打開，徹底阻絕惡意操作，用正大光明的投下選票，讓後代子孫可以對這場民主的選舉感到驕傲。資深媒體人韋安認為，最後的衝刺階段，韓還在同溫層打轉，根本沒用。他認為，最後兩場造勢韓應拿出強力說辭打動中間選民。

韓國瑜今提及，對手一直使用奧步及抹黑的手段，民眾不用去理會這種抹黑行為。他說當初高雄市長選戰時，對手就是從「一月個一黑、一個禮拜一黑，最後變成一日一黑」，最後民眾還是用結果告訴對手，這種行為是沒有用的。他呼籲民眾將腦袋的天線打開，徹底阻絕惡意操作，用正大光明的投下選票，讓子孫對這場民主的選舉感到驕傲。

韋安則在臉書指出，韓國瑜上博恩夜夜秀是非常有加分效果，有機會爭取到一些，原本不太可能投票給他的年輕人和中間選民。他說年輕人發現，如果韓是「草包」的話，自己豈不是更草包，中間選民則看到，韓不像媒體所摸的那麼黑。

韋安也提及，這幾天最後的衝刺階段，感覺韓還在拚命動員深藍、韓粉圈。一個韓粉拉10票，韓粉拉韓粉，還是在同溫層打轉，根本沒用。他認為，最後兩場造勢，如果韓拿不出強力說辭，不能有效打動中間選民，「他應該完了」。

(中時電子報)