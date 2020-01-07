農曆春節將至，每年在返鄉與旅遊等因素下，高速公路往往迎來大量車潮，「音樂」也被網路調查評選為前五大塞車時不可或缺的必備好物。亞洲娛樂生活品牌 KKBOX 不僅支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 雙平台，也為Android 版本用戶推出「車用模式」，今年更特別整理了適合開車時聽的音樂歌單並拍攝「點擊破億的華語金曲」搞笑影片，趣味地為大家示範返鄉塞車、外出旅遊時音樂可以怎麼陪伴。KKBOX也首次推出電動車專屬兩大音樂旅程，讓音樂不論在返鄉或是旅遊時，皆能成為車上最好的陪伴。

智慧車用的使用數成長將近4倍 KKBOX 搶先支援車用雙平台

近幾年車上智慧車機裝置逐漸興起，KKBOX 掌握趨勢率先從2016年開始支援 Apple CarPlay，2017 年支援 Android Auto，根據開車情境設計，以「簡單、清楚、安全」作為使用介面設計主軸，也成為台灣最早支援車用雙平台的音樂串流服務。另外，有鑑於台灣目前支援 Android Auto 的車型相對較少，為服務廣大 Android 用戶，KKBOX特別在 Android 版本的 App 上設計「車用模式」，就算用戶車上沒有支援 Android Auto 智慧車機裝置，也可以使用較為簡單、清楚、安全的「車用模式」作為開車時的操作介面。根據KKBOX先前公布的2019 娛樂產業趨勢分析，近兩年在智慧車用上使用音樂功能的成長將近4倍，比起智慧穿戴裝置與智慧電視的成長幅度更高，在開車時使用智慧車機系統不僅可以更簡單的操作，也能同時幫手機充電，已經是現代人不可或缺的應用方式。

車上聽音樂也有學問 先抒情後嘻哈度過漫漫長路

在KKBOX的「曲風情境」中，也特別為開車及準備旅行的用戶準備了「在路上」的分類，根據KKBOX音樂大數據觀察，最受歡迎的開車必聽歌單為「聽著舒服旋律，擁抱自然吧！」及「兜風必備輕電音精選」，KKBOX 內容編輯部主編蔡琬晴表示：「每年在遇到連假或過年的時候，跟開車及旅行有關的歌單點擊就會比平常更高，其實開車時要聽什麼歌也很重要，通常一開始上路大家精神奕奕，可以先播放一些旋律輕快的歌曲、排行榜或電視電影歌曲，將歌單作為車上聊天話題，聽歌的同時打破彼此的隔閡與距離。遇到長時間塞車或想打瞌睡時，超洗腦的K歌或嘻哈、舞曲等嗨歌是絕佳選擇。另外，春遊與家人長輩同行時，別忘了當個體貼的好旅伴，懷舊歌單準備好，漫漫長途沒煩惱。」

KKBOX也特別以「點擊破億的華語金曲」為主題，推出一支教大家如何度過開車無聊時間的超爆笑影片，影片中駕駛與乘客跟著每首朗朗上口的神曲扮演歌手本尊，甚至隨著歌曲開車直奔外太空，影片一推出就在網路上引發話題，網友紛紛回應「奔外太空我笑死！」「這影片超洗腦！」

KKBOX 破億金曲唱給你聽！

Music Power ！ 享受音樂、文化與TESLA電動車的完美結合

電動車被預測是未來汽車產業的重點發展方向，KKBOX今年也首度推出以音樂結合電動車為主題的「Music Power」活動，打造兩種TESLA專屬音樂旅程，第一個是歌單旅程，特別為TESLA車主們設計「 Music Power 主題歌單」，包含以中文為主，一個人開車時適合聽的「週末就是要享受這種chill」及以英文為主，一群人一起嗨的「Power on the road」，提供車主不論是返鄉與旅行、一個人或一群人都有適合的音樂相隨。

第二個是為KKBOX用戶設計的專屬體驗旅程，結合音樂、電動車、旅遊三個最Chill的娛樂元素，特別推出「Music Power-Vol.1 台南古都之旅」，KKBOX的會員只要在2020/1/3 起至 2020/2/23期間，到活動網頁，選擇最想擁有的 TESLA 車款並填寫個人資料，即有機會獲選三天兩夜 TESLA Model 3 深度試駕體驗 、KKBOX 90 天白金會員體驗以及音樂故事 Passport，可以持有這本護照一路開TESLA到台南體驗，以最優惠的價格享受在地人才懂的台南道地美食，另外還有機會「免費入住」台南煙波大飯店豪華雙人房一晚，在充滿文化與美食的府城，實際感受音樂與電動車結合的獨特魅力。

(中時電子報)