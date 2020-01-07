投資人保護中心今（7）日表示，有關大聯大投資控股公司（3702）公開收購文曄科技公司（3036）普通股股份乙案，大聯大公司已分別於民國108年12月4日、10日於公開資訊觀測站重訊公告「延長公開收購文曄公司普通股之期間」並「變更公開收購文曄公司普通股之收購條件」，修正後之公開收購說明書暨相關修正內容已公告於公開收購專區。

投保中心提醒投資人，依前揭公告，本件公開收購期間經延長至109年1月30日下午3時30分止，且公開收購成就條件有二，除須達最低收購數量29,516,800股（約當被收購公司全部股份總數之5％）外，亦須公平交易委員會認定本件交易無須申報。建議投資人參與應賣時詳閱公開收購說明書，注意公開收購條件之變更內容，並應充分瞭解收購條件成就與否之風險。

投資人於本件公開收購條件未成就前，依法可向證券商申請辦理撤銷應賣，請投資人審慎衡酌，維護自身權利，投保中心亦將持續注意本案後續進展，維護股東權益。

(工商 )