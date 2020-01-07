百億元錢潮湧現。為讓保戶農曆年前資金更寬裕，九大壽險公司提先「發紅包」，將農曆年期間，甚至到1月底要到期的滿期金、還本金，提早在年前發送，共逾19.5萬張保單，金額達104.69億元，將在年關前送到保戶手中。

南山人壽是將1月21日到29日到期保單滿期金、還本金及增值回饋分享金，提早在1月17日到21日之間給付給保戶，共有超過6萬件、總金額43.4億元，是九大壽險公司中提早發放金額最多者。

另外，如國泰人壽是提早發放1月17到29日到期的滿期金與年金，共逾6.5萬件，金額達19.94億元，全數會在17日提前發出；富邦人壽則是將1月20日到29日到期的生存金與滿期金手是早給付，共有2萬多件，金額20億元，將在20日發出。

新光人壽則是給付23到29日到期的滿期金與年金，在22日提早給付，共有2.1萬多件，金額8.69億元；中國人壽亦是給付23到29日到期的滿期金，共6千多件，金額3.8億元。

全球人壽有近8千件保單的台外幣滿期金、生存金是在17日到30日間到期，將在16日、17日提早給付，共有3.72億元；三商美邦人壽是針對20到30日到期的生存保險金，在20到22日提早發出，共有8千多件，金額2.7億元。

遠雄人壽則是對22日到29日到期的生存金與滿期金，若是支票給付者會在15日就提早給付，若是匯款則是21日撥給，有2千多件，金額約5,500萬元。

據人力銀行調查，今年有九成以上的企業年終獎金平均約1.1個月薪資，比去年少了0.1個月，壽險業者表示，為了讓保戶有更寬裕的資金可以調度，因此會將農曆年期間，甚至本月底前要到期的保單生存金、滿期金，都提早在年前一次給付，讓保戶可過個好年。

(工商 )