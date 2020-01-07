螞蟻金服之後，又一巨頭加入新加坡數位批發銀行牌照申請行列。小米7日宣布，將和尚乘集團、新能源集團、小米金融和FundingSocieties（以下統稱聯合方）共同宣佈建立獨家戰略合作夥伴關係，並於2019年12月31日向新加坡金融管理局（MAS）正式申請發起設立新加坡數位批發銀行（digital wholesale bank）。

聯合方發起設立的新加坡數位批發銀行，將採用創新的金融解決方案和多元化產品，充分運用人工智慧、物聯網、大數據等科技手段，提供普惠、智能、綠色的金融服務，賦能中小企業的可持續發展。

根據新加坡金融管理局2019年6月發布的公告，新加坡金融管理局將發布3張全數位銀行牌照以及2張數位批發銀行牌照，數位銀行牌照將允許實體在新加坡開展數位銀行業務。

其中，全數位銀行牌照需要由新加坡企業（總部位於新加坡，或由新加坡人實際控制等）進行申請。全數位銀行牌照和數位批發銀行的服務領域有所不同，數位銀行可為零售客戶提供服務，數位批發銀行允許為中小型企業和非零售客戶提供服務。

作為聯合方的牽頭發起人，尚乘集團董事長兼首席執行官蔡志堅表示，我們的願景是通過建立完善的戰略合作夥伴生態系統，創設出新加坡最具創新力的平台銀行，從而更好地滿足中小型企業的所有金融發展和業務拓展需求。

尚乘集團官網資料顯示，尚乘集團是香港規模最大的非銀行金融機構之一。尚乘集團的核心子公司尚乘國際為獨立投資銀行，尚乘國際日前宣布計劃將在2020年內登陸新加坡交易所二次上市。

尚乘集團和小米合作緊密，在2019年5月9日，雙方的合資公司洞見金融科技獲得香港金融管理局頒發的虛擬銀行牌照，後為該虛擬銀行正式命名為天星銀行。

新能源集團（SPGroup）為能源公用事業集團。它在新加坡和澳洲擁有並經營電力和天然氣輸配業務，在新加坡和中國擁有區域供冷業務。FundingSocieties是東南亞最大的中小企業網絡融資平台，在新加坡、印度尼西亞及馬來西亞持有牌照，股東方包括紅杉資本及軟銀投資。

新加坡金融管理局7日也在官網發佈公告顯示，截至2019年12月31日的申請截止日，共收到了21份數位銀行牌照申請，包括7份全數位銀行牌照（digital full bank license）申請，以及14份數位批發銀行牌照（digital wholesale bank license）申請。

新加坡金融管理局介紹，數位銀行牌照吸引了不同領域的申請人，包括電子商務公司、科技和通信企業、金融科技公司等，大部分的申請者為聯合財團。

稍早前，據媒體報導，螞蟻金服證實，已向新加坡金融管理局申請數位批發銀行牌照。當時螞蟻金服方面稱，螞蟻金服一直致力於推動全球普惠金融的發展。我們已經向新加坡金融監管局申請數位批發銀行牌照，希望能夠為當地數位銀行的發展做出貢獻。

據新加坡金融管理局，2020年6月將宣布申請結果，申請成功者預期可在2021年中旬開展業務。

(工商 )