韓國瑜痛批，幾十年選舉都從沒看過這樣選的。（吳康瑋攝）

國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆得勝橋造勢。（吳康瑋攝）

支持者揮舞國旗。（吳康瑋攝）

2020大選倒數最後四天，國民黨總統候選人韓國瑜於7日上午來到基隆得勝橋造勢，現場談到日前對媒體的評論，他痛批，幾十年選舉都從沒看過這樣選的，幾乎百分之九十幾的媒體都只有監督反對黨。他強調，自己講話真誠坦白，並希望大家要「完整」的聽他講話，切勿斷章取義。

韓國瑜指出，現任蔡英文總統身為一個執政黨要選連任的候選人，就應該是要人民愛他才投他一票，而不是人民怕他才投給他一票，並且只要是一個連任者，就應該要交出成績單，告訴市民自己這四年做了什麼，再藉此讓人民感動、讓人民愛自己，投自己一票他說，選舉是這樣才對。但他認為今天的民進黨「很悲哀」，是讓人民怕他們，才投他們一票，更是一直狂打自己「又老又禿又黑」，這樣絕對大錯特錯，也絕對已經失去了民心。

韓國瑜表示，基隆人屬於比較保守，傳統幾十年來，就是一群善良、勤勞的民眾，對於政治也比較少表態，而是放在心裡，但今天在現場看到那麼多人都像「石油」一樣冒出來，全部人都站出來了。現場瞬間歡聲來動，韓國瑜笑稱「今天晚上黑韓產業鏈又要動起來了，晚上對手又要狂黑韓」，他接著指出，民進黨這二十幾年來都沒有學習到，這種「雙胞胎」式的選舉，一面在選舉、一面卻使用奧步，讓他們屢試不爽、樂此不疲，而對手蔡英文這次想要連任，但講不出自己的好，只好叫支持者狂講韓國瑜的不好，但其實台灣人民已經越來越聰明了，這種奧步已經沒有用了，他呼籲選民不要理會奧步抹黑，以正面堅定的心來投下屬於自己及台灣的未來。

(中時 )