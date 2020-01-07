把握選前4天，台中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧（左），7日上在國民黨副總統候選人張善政的陪同下，在南屯區展開掃街拜票，不少支持者揮舞國旗表達支持。（黃國峰攝）

2020大選，選前衝刺期，國民黨副總統候選人張善政7日陪同臺中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧，在南屯區車隊掃街拜票，希望隨著宣傳車深入巷弄間貼近鄉里，媒體詢問臺灣中邪、看小腿說法、與徐榛蔚一起開直播等，張善政回應指出，蔡英文執政本來就有問題「國不泰、民不安」，這三年半大家過得好嗎？看美腿不如「蔡英文還我好空氣」，直播是挺花蓮建設！

臺中市立委第四選區國民黨候選人黃馨慧，7日上午在國民黨副總統候選人張善政的陪同下，針對南屯區的鬧區拜票，宣傳車走之字型，每條車子可進的巷弄都走一遭，沿路上有民眾熱情揮手，也有比出2號韓國瑜、3號黃馨慧回應，沿途有支持者不斷加油打氣，黃馨慧表示，1月11日集中選票、團結一致，讓「只有黨意、沒有民意」的執政者下臺！

拜票結束，媒體訪問，黑鷹墜機，韓國瑜感嘆國運不昌隆、臺灣中邪的說法，張善政表示，蔡英文執政本來就有問題，這還用講！這些年，大家過得好嗎？這個問題大家自己問自己，答案很清楚。黑鷹摔機有關？這個就看你要怎麼想，是你自己的事，大家都可自己隨便想。

對於韓國瑜說，國中時，愛看前面女同學的小腿才念放牛班，張善政表示，講這個很無聊，今天看到臺中的空氣，我要說「蔡英文還我好空氣！」還連講三次，張善政表示這句話才重要，你們臺中鄉親不關心你們的空氣嗎？在旁的黃馨慧則幫腔說，話題應該轉到還我好空氣！

對於韓國瑜誠徵「奧步108招」，張善政說，無法想像民進黨奧步，因為民進黨的奧步已經超過常人可以理解的程度，看到「卡神」楊蕙如已經很過分，已經無法想到更過份的了，還用到政府預算支持她，大家可以想像嗎？如果大家想像不到，我也想像不到，壞點子已超乎常人的理解範圍。

至於韓國瑜競選辦公室指稱，謝長廷創立的新文化基金會，用公部門的經費，教人如何在網路上假扮韓粉。張善政認為，這禮拜投票出來，有多少韓粉就很清楚，教導假韓粉沒有意思，「狗急跳牆」就是這樣子。

(中時 )