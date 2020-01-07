歌手謝和弦日前爆出呼麻風波，並跟混血辣妻Keanna鬧翻，轉而認愛小三莉婭，兩人形影不離，大方放閃，拍MV、跨年都在一起，讓正宮非常難堪，而始終保持沉默的她，近日終於也忍不下去，砲轟小三「心機心醜一次到位」。

據《ETtoday新聞雲》報導，Keanna透露莉婭去年11月底還跟別的男生曖昧，和謝和弦是12月4日溫泉約砲才認識，因為目前只有她被爆出，其他女生都不敢再和謝和弦聯絡，所以才一起演出好像認識很久的樣子，另外她認為，謝和弦的情況已經不是發病，而是有意識知道自己的行為。

Keanna更指控莉婭「利用之前在躁期病人的『衝動性_行為』與『衝動_性行為』，還自己發記者美化，說成很感謝扣哥在妳被騷擾的時候保護妳？」結果保護是陪睡到房間裡，甚至還要幫她拍MV，痛批對方想紅，才看人潛規則。Keanna也點名莉婭是有預謀性作為，當時故意追蹤她IG，要讓她注意到，「真的是心機心醜一次到位」。

(中時電子報)