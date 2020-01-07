12月底的一場雨，造成嘉義縣菠菜、白蘿蔔等作物傳出災損，7日縣府農業處會同相關單位前往水上鄉、東石鄉勘災，發現災損田地種植的菠菜、白蘿蔔因根系浸水，出現腐爛、枯黃狀況，經勘災小組初步判斷，菠菜、白蘿蔔受災面積已達到現金救助標準，至於馬鈴薯也傳受災，已安排明天會勘。
農業處農林作物科長李秋瑩，去年12月28、29日下了幾乎一整天的雨，事後就有農民反應菠菜、白蘿蔔、馬鈴薯受損，今與立委蔡易餘、縣議員林緗亭、詹琬蓁等人會同勘災小組到水上鄉勘災，發現受災田地疑似飽水度太高或排水不佳，導致農作物浸泡在溼黏土壤，加上雨後馬上轉晴出大太陽，加速作物受損速度。
李秋瑩說，菠菜和白蘿蔔多半都是葉面變黃，根系部分腐壞，確實無法收成，經勘災小組初步判斷，受損區域大概都超過20％，符合現金救助標準，將把結果送農委會，待農委會審查通過並公告後，農民才能申領補助。
(中時 )
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