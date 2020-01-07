沙鹿區中山路雨水下水道工程。（台中市政府水利局提供／陳世宗台中報導）

海線地區因地勢較低，加上道路側溝排水能力不足，每逢大雨時常有區域淹水問題，市府水利局為有效改善淹水情事，編列約6400萬元經費施作清水區公正路和沙鹿區中山路雨水下水道總長960公尺，工程於去年12月初全數完工，大幅改善海線地區淹水問題並加強區域排水能力。

水利局指出，市府為有效紓解清水區公正路周邊積淹水問題，延伸上游(五權路至中央路)的雨水下水道至公正路(中央路至海濱橋)，可將地表逕流迅速導入雨水下水道並排入下游溫雅寮排水。

沙鹿區永安巷周邊因地勢低窪逢雨必淹，水利局積極協調中山路管線遷移後，於中山路(永安巷至中山路485巷)施作長250公尺雨水下水道箱涵，加強既有排水系統排水速度，紓解永安巷一帶積淹水問題，總計可改善淹水面積36公頃，工程完成後也辦理道路新封層，提供用路人平整的道路通行，深獲當地民眾讚美與肯定。

水利局表示，近年受極端氣候影響，連續強降雨常因區域排水能力不足，導致積淹水情事，台中市雨水下水道建置率目前已突破76％，長度668公里，排名全國第三；繼大甲區興安路和沙鹿區過洋路雨水下水道完工後，將更有效改善海線地區淹水問題以達到韌性城市及永續發展的目標。

(中時 )