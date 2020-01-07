作家日前在臉書發文酸民眾黨主席柯文哲：「講不出政績，就強調自己很會省錢」；柯反批顏「黨同伐異」。今顏擇雅再度於臉書發文，預言柯文哲的下場是「10年後沒人會記得」，就像朱高正。

顏擇雅表示，有網友在她臉書留言說，柯文哲已經對台灣政治造成長久傷害，但她一點都不這麼想，因為她認為「10年後沒人會記得柯文哲」。而上次台灣政壇出現滿腦權謀又很敢講話的政治人物，叫朱高正，他跟柯文哲一樣看不起所有人。柯文哲強調自己熟讀毛澤東，朱高正愛講自己熟讀康德，還得意洋洋說自己研究過希特勒演講。

「今天呢？多少人還記得朱高正？他對台灣有造成什麼影響嗎？」，顏擇雅指出，當她意識到柯文哲只想搞政治，不想好好做事時，替他感到難過。因「他可以選擇做陳定南，成為一種典範，永遠被人感念，卻選擇做朱高正」。

許多網友贊同顏的說法，留言表示「這两人還真的很像」、「中心思想真的很重要，他原本有那麼好的機會，真是個性決定命運」、「只是個網紅」、「可能還有把柄在人家手上」。

(中時電子報)