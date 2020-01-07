新春揮毫徐國勇指選前將加強查賄。(張理國攝)

總統及立委選舉還剩3天就要投票。內政部下午與中華民國書學會舉辦新春揮毫贈春聯活動。內政部長徐國勇說，選前3天是現金買票高峰期，因此內政部將會加強強維安、查賄、制暴等工作。

徐國勇下午與書法家張炳煌等人多人共同揮毫，寫下「多元共榮 幸福台灣」8個大字，還首度邀請來自印尼及越南的新住民，用母語寫下新年快樂等賀詞。 寫下「幸」字的徐國勇，落筆時還在紙上滴了一滴墨汁變成幸字多一點，他自嘲這代表他功夫還不夠。

徐國勇說，今年是第一次邀請新住民朋友共同揮毫，很多新住民朋友來台之前也是有書法的，尤其像日本、韓國、越南，今天的揮毫讓大家看到新住民朋友活力 ，新住民是台灣中堅力量，注入很多新的元素，讓台灣更多元豐富。

被問到選舉還剩下3天就要投票，徐國勇也說，不諱言到最後3天，依照以往的經驗是現金買票高峰期，內政部也會加強查賄，尤其前幾天賭盤破獲相當多，他要呼籲選舉要乾乾淨淨公平、公開、公正，更不可用暴力手段介入選舉。內政部的任務，就是要讓選舉完美、順利、平穩完成， 所以這3天會加強維安查賄制暴。

此外，對於選前各式消息頻傳，徐國勇也說，其實中選會的選舉步驟在台灣都行之多年，所以民眾千萬不要散布謠言，說什麼整組選務人員被換掉等等，這些都是謠言，都會查辦。

(中時 )