大展證券（6020）公佈自結108年12月及全年業績，12月稅前盈餘3,127萬元、稅後盈餘3,260萬元，單月每股稅後盈餘（EPS）為0.13元；累計全年稅前盈餘1億1,264萬元、稅後盈餘1億1,531萬元，累計全年EPS為0.46元。

(工商 )

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