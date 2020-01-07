市場傳出消息，大陸電信設備巨頭華為受到美國貿易禁令影響，無法使用Google服務導致海外銷量下滑，華為也決定本季陸續對供應鏈砍單，傳出台積電等廠商也受到影響。不過，亞系外資今(7)日發布報告表示，應該是台積電為了降低風險才會減少分配給華為的產能，並持續看好5G手機相關題材。

華為受到美國商務部列入實體清單影響，Google暫停與華為業務往來，導致新一代的M30系列手機無法使用GMS服務，影響海外銷售狀況。

亞系外資最新報告指出，上述所說消息並非最新，加上市場傳出華為受到銷量下滑影響砍單，但事實上，是台積電2020年減少分配給華為旗下海思半導體約20%產能，原因就在台積電7奈米、5奈米產能相當吃緊，加上華為先前拉貨，導致備貨過多的風險存在。

此外，該家亞系外資仍相當看好5G相關題材，若華為供應鏈股價回檔，也出現較好進場時機，並維持6檔台股，包括台積電、聯發科、日月光投控、大立光、欣興、華通等股票「買進」評級。

亞系外資表示，華為供應鏈短期的確會受到衝擊，但大多數的廠商影響程度不大，加上台積電降低對華為海思產能也有助於該公司分散瘋享，不僅可以降低庫存過高、產能急速擴張問題，也能讓市場對於5G發展過度期待些許降溫。

(中時電子報)