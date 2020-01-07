陳水扁強調，總統一定要讓蔡英文連任，儘管蔡英文不是你的第一選擇，但在面對外面勢力的打壓，這是一個不得不的選擇。（吳建輝攝）

活動現場有一名8旬奶奶鄭謝桃，欲包紅包給陳水扁祝她身體健康，但被阿扁婉拒。（吳建輝攝）

江昭儀說，阿扁聯絡他希望能夠拜訪他，他覺得機會難得，因此號召所有鄉親一起來舉辦這個便當會。（吳建輝攝）

目前保外就醫的前總統陳水扁，7日下午現身彰化，與彰化縣「一邊一國連線」團體召集人，民進黨籍前立委江昭儀合體，陳水扁說今天就是來彰化看看老朋友，江昭儀與江熊一楓與他認識許久，除了探望老朋友之外，也要親自來向彰化所有扁迷道謝。

7日下午1點左右陳水扁在前立委江昭儀的邀請下，現身彰化田尾南曾社區活動中心，與所有支持者舉行便當會，阿扁抵達會場後，受到現場民眾熱烈歡迎，紛紛上前握手與合照，江昭儀說，阿扁聯絡他希望能夠拜訪他，他覺得機會難得，因此號召所有鄉親一起來舉辦這個便當會。

被問到此次選舉看法，陳水扁說沒有意外的話蔡英文可以連任成功，也確信民進黨立委席次應該會不錯，不過他也表示有隱憂，認為蔡英文民調是否有如外界盛傳如此看好，他持保留態度，更表示昨天到台南「綠到出汁」的安平，基層民眾的反映與民調結果，他認為有落差，民進黨必須要步步為營，選舉不到最後絕對不能大意。

陳水扁強調，總統一定要讓蔡英文連任，儘管蔡英文不是你的第一選擇，但在面對外面勢力的打壓，這是一個不得不的選擇，因為他們不可能支持國民黨韓國瑜，或是親民黨宋楚瑜，只有投給台灣派的蔡英文。

陳水扁說，執政府不應該淪為一言堂，所以需要有制衡的制度及力量，因此他全力支持一邊一國行動黨，希望大家投票給一邊一國，也表示他雖然當不了立委，但是可以當一個「總統級的國會助理」，相信如果一邊一過達到門檻拿到立委席次，未來國會一定會很熱鬧。

(中時 )