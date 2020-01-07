Live益智節目《金牌17Q》6日2020年首錄鮮肉男團「noovy」也一起挑戰益智問答帶觀眾搶獎金，即將在3月開始在台灣、日本巡迴演唱會的他們，也在節目上表示這次回歸發現男歌迷變多了，讓他們感到相當開心。

noovy。（圖／金牌17Q提供）

四人組男團noovy剛推出首張全創作華語EP《共感時代Y_OURS》，推派日文最溜的團長Shawn和鼓手Mark上場答題，noovy剛完成全台跑透透的EP見面簽唱會，預告巡迴演唱會將於3月14日從高雄起跑，台灣場次之後4月將轉往日本大阪、名古屋、福岡、東京等四地開唱，noovy成員們開心能再次和台灣及日本各地歌迷相聚，說起台日歌迷不同，他們說「比起來台灣歌迷都比較害羞，日本歌迷熱情直接又激動，很勇於表達自己有多愛我們，住在日本打拚期間，很多歌迷還會寄米、醬油、泡麵等各種食品給我們，有被媽媽照顧的感覺」。

noovy由團長Shawn(左）和鼓手Mark（右）上場答題。（圖／金牌17Q提供）

近來活動現場，他們開心發現男歌迷人數有增多的趨勢，Shawn害羞地說「因為女生支持男團可能是因為外型，男生會支持男團比較可能是真的喜歡我們的音樂。」

(中時電子報)