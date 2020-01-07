台中一名48歲的女老師，自然產下三個子女後逐漸發福，兩年前停經，體重更是飆到80公斤，隨著肥胖而來的就是打噴嚏或咳嗽都會漏尿，因久咳不癒到蓮樺中醫診所求助，中醫師蔡惠君建議她接受減重，在三個月內減掉十公斤，她的漏尿困擾果真解除了，醫師據此提醒民眾，減重可以消除或減輕數十種疾病及不適症狀，不要輕忽肥胖帶來的伴隨症狀。

蔡惠君說，這名戴性女老師因為久咳不癒尋求中醫治療，在問診時發現她一打噴嚏或咳嗽就會漏尿，一天要換好幾片護墊，醫師在幫她治療咳嗽的同時，見她的體重達80公斤，正是引起漏尿的重要原因，建議她接受中醫減重，女老師欣然同意。

蔡惠君把脈辨證診斷女老師因生產過3名子女，今年48歲已經停經，加上長時間教書久站，及習慣熬夜晚睡，屬於中醫所說的「腎咳」，一面用山茱萸、益智仁、山藥丶芡實丶桂枝、附子、女真子等中藥為她治療虛證咳嗽，一面運用加強新陳代謝的中藥為她減重，同時囑咐患者回家要經常用艾條灸臍下的關元、氣海等穴位，如此前後減重3個月，患者瘦了10公斤，漏尿的問題也迎刃而解。

蔡惠君說，用減重來治療或減輕漏尿，並非中醫專有的治療方式，「泌尿學期刊」早就提出了相同的實驗，指出，體重過重婦女如能減重5％至10％，尿失禁症狀就能明顯改善，她也呼籲體重過重又有漏尿的婦女宜進行減重。

(中時 )