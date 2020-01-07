鄭宏輝7日召開「反滲透法通過，鄭正鈐你害怕了嗎？」記者會，指鄭正鈐與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播，質疑他才會因此不斷反對反滲透法。（陳育賢攝）

鄭宏輝（左二）7日召開「反滲透法通過，鄭正鈐你害怕了嗎？」記者會，指鄭正鈐與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播，質疑他才會因此不斷反對反滲透法。（陳育賢攝）

鄭正鈐則表示，他堅決反對一國兩制，「反滲透法」造成民眾惶惶不安，根本就是民進黨用來惡整老百姓的「爛透法」。（陳育賢攝）

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝7日召開「反滲透法通過，鄭正鈐你害怕了嗎？」記者會，鄭宏輝指鄭正鈐與中國共青團密切交流，也與涉入共諜案的侯漢廷開直播，是否因此而不斷反對反滲透法，擔心自己成為被法辦的對象？

鄭宏輝總部發言人賴稟豐表示，「共青團揚州市委」在2014年曾在微博上發表文章，說明鄭正鈐與揚州共青團的成員介紹新竹市的基本情況，與他們密切互動，鄭正鈐有責任公開向新竹市選民回應，他是不是支持一國兩制與統一？是不是早就有意的利用國民黨系統，為中國在台灣發展組織，為統一鋪路？

民進黨總召柯建銘則表示，他是反滲透法的提案者，反滲透法才剛通過，鄭正鈐就連續開記者會反「反滲透法」，1個立委候選人站在捍衛國家主權的對立面，讓他不得不懷疑他的選舉動機為何。

市長林智堅表示，反滲透法基本上是1個保衛台灣、守護我們下1代自由民主的國家安全法案，但此案通過後，國民黨許多候選人或者各級民代都不斷的製造恐慌，將反滲透法形容成惡法，甚至說它會箝制人民的的言論自由，這是錯誤的訊息也是1種移花接木、魚目混珠的造謠的方式。

鄭宏輝則指出，反滲透法通過之後，鄭正鈐到底在害怕什麼？這段時間每天都用造謠抹黑汙名化的方式，扭曲反滲透法，製造民眾的恐慌。

鄭宏輝表示，蔡英文總統上任後，陸續修正了國安5法，就是希望藉由法律的力量保護台灣，呼籲新竹市選民面對鄭正鈐這種候選人，應該集中選票，不要讓國民黨漁翁得利，更不能讓守護台灣的民眾在這次選舉中留下遺憾。

鄭正鈐則表示，他堅決反對一國兩制，按照鄭宏輝的說法，他也曾到天津接受當時的中國統戰部長劉常喜的接待，是不是也是配合中國統戰的事實，早已被滲透？

他說，「反滲透法」造成民眾惶惶不安，根本就是民進黨用來惡整老百姓的「爛透法」，沒有人搞得懂反滲透法到底要處罰誰，因為所有的標準都是民進黨說了算。

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(中時 )