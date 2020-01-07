朱立倫（右起）為柯呈枋輔選，下午與前彰化縣長卓伯源、前議長謝式穀等一起陪同車隊掃街拜票。（謝瓊雲攝）

朱立倫（右起）為柯呈枋輔選，下午與前彰化縣長卓伯源、前議長謝式穀等一起陪同車隊掃街拜票。（謝瓊雲攝）

國民黨總統候選人韓國於全國競選總部主委朱立倫，7日下午至彰化海線，先後陪同立委候選人謝衣鳳、立委柯呈枋兩人進行車隊掃街拜票，他強調目前選情相對穩定、審慎樂觀，但不到最後一刻絕對不敢鬆懈，呼籲所有支持者，這周六一定要出來投票。

朱立倫彰化海線走透透，先陪第三選區立委候選人謝衣鳳車隊掃街，再至和美民眾服務站，陪柯呈枋車掃拜票；他一抵達和美就與前彰化縣長卓伯源熱情擁抱，並與支持者握手寒暄。

朱立倫表示，這是他兩個月來第四次到彰化為柯呈枋輔選，過去柯輔選時，他更幾乎是每周都報到來為他助選，希望能讓如此優秀的立委人選順利高票連任，他也不忘提醒鄉親要幫韓國瑜催票，讓韓國瑜高票當選；他說柯呈枋個性忠厚老實，不會攻擊別人、近來卻常遭對手抹黑，笑稱難怪柯近來變黑了不少，所以今天特別來跟大家一起幫他加油。

談及彰化選情，朱立倫則說，在彰化縣長王惠美、前縣長卓伯源等人的努力輔選下，柯呈枋、張瀚天、謝衣鳳和蕭景田四人的選情都相對穩定，他也呼籲支持者務必通通出來投票，讓國民黨的候選人才能順利當選。

民進黨副總統候選人賴清德今天下午同樣全力鎖定彰化海線助攻，下午3點半先至鹿港陪陳秀寶車隊掃街，下午4點半再趕往芳苑鄉，與鄉代會主席洪松林一同陪洪宗熠車隊掃街，全力催票。

(中時 )