國內流感疫情進入流行高峰期！疾管署今天公布上周全台門急診類流感就診突破11萬人次，比前一周上升2.5％，正式進入高峰，同時新增2例死亡，分別為北部及南部女性，其中一名47歲女性，是入冬流感季以來，最年輕死亡病例，本身有癌症病史，發病到死亡僅短短5天，兩人皆未接種流感疫苗。

根據疾管署監測資料，上周門急診類流感就診達11萬3987人次；急診類流感就診病例百分比為13.6％，評估整體疫情已進入高峰期，近4周流感群聚案共83起，以校園55起最多，社區流行病毒則以A型H1N1為主，約占76％。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增79例流感併發重症病例，以感染A型H1N1有71例為多，另新增北部67歲女性及南部47歲女性死亡病例，兩人皆因A型流感併發肺炎不治。

其中47歲女性是本流感季最年輕死亡病例，林詠青說，該名女性有癌症病史，一開始出現咳嗽、發燒症狀，隔日隨即意識不清住院，最後併發肺炎、敗血性休克而死亡，從發病到死亡只有短短5天。

林詠青提醒，目前累計499例流感併發重症病例中，只有3人接種過疫苗，呼籲民眾，目前已進入流感高峰期，接種疫苗是預防流感最有效的方法，符合公費條件的民眾應把握機會儘速接種，在預估農曆春節的最高峰前獲得保護力。

疾管署副署長莊人祥說，截至1月5日止，全國公費流感疫苗接種數已達407.8萬劑，尚餘約196.4萬劑，疫苗已全數到位了，建議民眾前往接種前可透過疾管署「流感防治一網通」（https://antiflu.cdc.gov.tw/）查詢合約院所並打電話確認，以節省等候時間。

國泰醫院小兒科主治醫師王麗君表示，臨床上家長最常問的問題包含，小孩如果有輕微感冒、咳嗽，能不能接種疫苗；王麗君說，這種情況可以接種，但如果發燒或其他嚴重疾病，就會建議暫緩施打。

至於流感疫苗能不能跟其他疫苗一起施打；王麗君說，流感疫苗為不活化疫苗，可以和其他常規疫苗同時接種於不同部位，或是間隔任何時間接種。有些家長也擔心疫苗不良反應，但根據監測，並沒有嚴重的不良反應狀況。

(中時 )