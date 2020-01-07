上周美伊間的地緣政治風險擴大，因美國空襲伊拉克，加劇中東地區的緊張局勢，且美國製造業數據萎縮幅度大於預期，引發市場對經濟增長放緩的擔憂，從而使美股道瓊指數自歷史高點滑落。

國票期貨分析，美股小道瓊期貨指數上周受美伊地緣風險影響，雖自歷史高點回落，然卻未跌破短期均線，顯示5日、10日均線附近仍具支撐，在均線多頭排列之下，建議投資人樂觀看待。

(工商 )