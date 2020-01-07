小道瓊期有撐 宜正向看待 16:152020/01/07 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 上周美伊間的地緣政治風險擴大，因美國空襲伊拉克，加劇中東地區的緊張局勢，且美國製造業數據萎縮幅度大於預期，引發市場對經濟增長放緩的擔憂，從而使美股道瓊指數自歷史高點滑落。 國票期貨分析，美股小道瓊期貨指數上周受美伊地緣風險影響，雖自歷史高點回落，然卻未跌破短期均線，顯示5日、10日均線附近仍具支撐，在均線多頭排列之下，建議投資人樂觀看待。 (工商 ) #均線 #道瓊 #美股 #美國 #期貨 也許您會感興趣 推薦閱讀 《美股掃瞄》人行降準＋貿易利多，美股再創新高 09:092020/01/03 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美國12月製造業活動放緩 09:262020/01/03 財經 2020行情破風者 14:432020/01/05 財經 準備應戰！美曝伊朗報復時間點 11:242020/01/05 國際 道瓊破月線前 中性偏多看待 16:212020/01/06 財經 逐洞賽|倫元投顧分析師陳學進 17:342020/01/06 財經 美限AI軟體出口 中美科技戰升溫 04:102020/01/07 全球財經 《美股掃瞄》網科股撐盤，美股跌轉升 08:202020/01/07 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美12月服務業PMI，創7月來新高 10:002020/01/07 財經 美國航空與波音和解 提撥3千萬美元員工分紅 13:522020/01/07 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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