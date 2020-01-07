美伊戰火延燒 留意黃金行情 16:152020/01/07 工商 廖育偲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美軍擊殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼，引發中東地緣衝突再度升溫，雖然美總統川普3日表示，美國刺殺伊朗將領意在止戰，並無意向伊朗宣戰，惟中東局勢持續動盪，在伊朗揚言進行不對稱攻擊報復後，川普也威脅已鎖定52處伊朗重要地點進行反擊。 富邦期貨認為，此次美國刺殺的伊朗將領在中東頗具影響力，預期伊朗不會輕易罷手，其攻擊原油運輸要衝荷姆茲海峽，或利用代理人攻擊沙烏地阿拉伯油田已有先例，加上川普為今年的總統大選，可能會採取強硬態度，預期中東地區將不太平靜，投資人可留意參與黃金相關行情。 (工商 ) #伊朗 #中東 #攻擊 #川普 #將領 也許您會感興趣 推薦閱讀 御駕親征！傳川普訪陸期間 要北京更多讓步 07:002020/01/03 國際 川普狙殺伊朗軍事將領是滅火還是提油救火？ 21:002020/01/03 國際 韓國瑜上博恩被酸去當藝人 川普還來這表演過！ 21:282020/01/03 生活 福斯新聞網法律評論員預言川普2020會與伊朗開戰，但不會和普丁露肌合拍2021年月曆 21:482020/01/03 國際 性感女主播出書爆料 川普曾約她到辦公室接吻 21:122020/01/04 國際 美國太空軍成軍 04:092020/01/05 專題周報 秒鎖定！川普非要他的命 14:252020/01/05 國際 恐觸戰爭罪！川普嗆轟炸伊文化遺產 15:432020/01/06 國際 美眾院出招 限制川普動武 04:102020/01/07 全球財經 大翻轉！波頓同意彈劾作證 川普恐完蛋？ 10:512020/01/07 國際 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 即時 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 危險？大客戶遭三星搶走 台積電3字回應 - 即時 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 比中東火藥庫還猛？ 分析師警告美股將雙位數崩跌 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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