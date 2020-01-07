美軍擊殺伊朗革命衛隊聖城旅指揮官蘇雷曼尼，引發中東地緣衝突再度升溫，雖然美總統川普3日表示，美國刺殺伊朗將領意在止戰，並無意向伊朗宣戰，惟中東局勢持續動盪，在伊朗揚言進行不對稱攻擊報復後，川普也威脅已鎖定52處伊朗重要地點進行反擊。

富邦期貨認為，此次美國刺殺的伊朗將領在中東頗具影響力，預期伊朗不會輕易罷手，其攻擊原油運輸要衝荷姆茲海峽，或利用代理人攻擊沙烏地阿拉伯油田已有先例，加上川普為今年的總統大選，可能會採取強硬態度，預期中東地區將不太平靜，投資人可留意參與黃金相關行情。

(工商 )