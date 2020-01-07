財政部今（7）日公布2019年12月進出口統計，我國12月出口值達295億美元、年增率達4％，創下連二紅的好成績。

在進口部分，我國12月進口值達269.9億美元創下歷年單月次高，而12月進口年增率達13.9％，為爆發性成長態勢。

(工商 )