我國2019年12月 出口成長率達4％ 16:152020/01/07 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部今（7）日公布2019年12月進出口統計，我國12月出口值達295億美元、年增率達4％，創下連二紅的好成績。 在進口部分，我國12月進口值達269.9億美元創下歷年單月次高，而12月進口年增率達13.9％，為爆發性成長態勢。 (工商 ) #12 #進口 #年增率 #美元 #出口值 也許您會感興趣 推薦閱讀 債券通2019年交易量增近2倍 15:272020/01/03 財經 新普12月營收、第四季營收續刷新高 16:332020/01/03 財經 康和證券前瞻下周 五類股題材加持 17:592020/01/03 財經 違停顧人怨 中和警年取締近12萬件 21:052020/01/03 社會 花蓮卓溪清水林道 吉普車墜谷3人重傷 12:282020/01/04 社會 瘋搶台積電5奈米！華為輸了 最大咖恐是… 00:032020/01/05 財經 兩波冷空氣接力報到 氣象局曝最凍時間 08:142020/01/06 生活 低溫來襲！ 吳德榮：周三、周四台北低溫恐僅12度 08:432020/01/06 生活 群益證券看本周指數區間11,900-12,300點 09:012020/01/06 財經 財新中國12月服務業PMI回落至52.5 11:002020/01/06 財經 財經熱門新聞 台積電減20％產能？ 亞系外資揭華為砍單內幕 - 財經 台北車展吸金逾30億 福特、VOLVO最豐收 - 財經 1分鐘財經掃描》你踩雷了？11檔台股基金慘遭下市 - 財經 買房有6站超夯 最強捷運線是這條 - 財經 拋售才剛開始... 華爾街警告美股恐摔近3千點 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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