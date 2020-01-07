知名大型資產管理公司美盛旗四家獨立專業投資附屬公司代表今（7日）來台分享2020年經濟投資展望。睿安投資組合經理Charles Hamieh指出，2020年美國聯準會升息「零機率」，若是要升息一定是通膨超乎預期，他也認為，美元今年沒有走強理由，資金會出走美國到全球各國，上半年有利股市表現。

西方資產管理亞洲（日本除外）投資主管孫應梅則指出，目前已開發國家公債殖利率趨近0％、甚至負利率，而零利率政策是個毒藥，一旦實施就停不了，日本就是個例子，所以低利環境將延續很長，這樣的環境下，許多基本面好的亞洲國家債券是很有吸引力的，像是印尼、印度、馬來西亞、中國等會是下一波固定收益的主流，而且若美元2020年走軟，更將支持亞債總回報表現。

對於人民幣的看法，孫應梅表示，中國人行看匯率看的是一籃子貨幣而不只是美元，未來預期人民幣會維持穩定，因為穩定的貨幣才能協助支持中國經濟、金融市場穩定。

布蘭迪全球投資亞洲區執行長Tariq Ahmad則也較看好亞洲。他指出，2020年預期各國央行會有紀律管理貨幣政策，但現在面臨長期低利環境，通膨都遠低於央行目標，雖然都有降息空間，但貨幣政策發揮空間有限，歐洲國家需要更多財政刺激政策，尤其像德國最為嚴重，汽車製造業很現疲弱，反觀亞洲國家在此環境下會有較好的表現。

凱利投資董事、客戶投資組合經理Kathleen Andeerson則預期今年美股會回到正常報酬水準7-9％。她分析美股現在到了高檔，雖有風險存在，包括：地緣政治、貿易衝突升高，還有通膨升溫，但今年適逢選舉年，據過去19年美國大選年的經驗來看，有17次美股有8％報酬，正報酬機會大。很多人看美股都覺得評價高、好貴，但還是有投資機會，像是能源、金融、醫療服務產業相較沒那麼貴，還是有投資機會，歐股、新興股也是有機會

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