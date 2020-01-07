蔡英文總統（右）陪同民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬（左）在虎尾車隊掃街，支持者熱情歡迎。（蘇治芬競選總部提供／許素惠雲林傳真）

蔡英文總統陪同民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬虎尾車隊掃街，支持者熱情相挺。（許素惠攝）

影蔡英文總統陪同民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬虎尾車隊掃街，北港朝天宮蔡咏鍀率鼓隊夾道歡迎。（許素惠攝）

蔡英文總統下午陪民進黨雲林縣第一選區立委候選人蘇治芬在虎尾車隊掃街，雖然雲林數十層高樓大廈不多，但維安仍十分警戒，紛借3、4層樓高的透天民宅戒備蒐證，繞行市區受到支持者及商家熱情歡迎。

蔡英文昨晚在麥寮鄉為蘇治芬站台，今天下午再度回防雲林，陪同車隊掃街，國安特勤人員及警方從蘇位於北平路的競選總部開始，沿著掃街路線光復、中正、林森、忠孝等路，都布署了便衣特勤和員警，維安滴水不露。

沿路商舖與住家聽聞蔡英文來，不少人出來揮手致意，還有支持者聚集路口揮舞旗幟表示相挺，北港朝天宮董事長蔡咏鍀特地帶領鼓隊，守候在虎尾黃昏市場旁擊鼓夾道歡迎。

蘇治芬說蔡英文關心她的選情，她表示很擔心買票，強調這兩天很關鍵，最擔心「5個小孩」出動，根據過去經驗，即便是投票日，還有人在買票，宛如水溝蓋一掀開，所有蟑螂都跑出來，因為當天所有警力都布署在投開票所，是買票最好時機，即使發現賄選也叫天天不應，叫地地不靈，呼籲檢調要特別注意。

(中時 )