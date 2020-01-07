台南市選委會7日公告台南市2020大選選舉人人數；其中，總統副總統選舉人人數為155萬6845人，政黨票選舉人數為155萬6930人，立委選舉人數為154萬6098人。

選委會指出，第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉將於109年1月11日舉行投票，總統副總統選舉人人數為155萬6845人，立委不分區選舉人人數為155 萬6930人，立委區域選舉人人數為154萬6098人。其中，立委第1選舉區選舉人數25萬801人，第2選舉區25萬4746人，第3選舉區26萬3159人，第4選舉區25萬4823人，第5選舉區26萬5703人，第6選舉區25萬6866 人。至於原住民選舉人人數5500人；其中，平地原住民2534人，山地原住民2966人。

選舉會還說，此次選舉全市將開設1507所投開票所，目前各區公所均已將選舉公報及投票通知單陸續送達至各戶，民眾如尚未收到，可直接向戶籍所在地的區公所查詢。此外，中選會及內政部戶政司等官網首頁，也都提供投票所地點查詢服務，選舉公報則可至中選會官網線上查閱，歡迎多加利用。

選委會主委方進呈指出，此次選舉部分選舉人的投票所地點將與以往不同，請選民先確認投票通知單上的投票所地點，避免跑錯投票所造成的不便，投票日1月11日上午8時至下午4時，請記得攜帶投票通知單、印章及身分證，踴躍前往投票所，投下神聖一票。

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(中時 )