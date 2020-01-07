立委余天及館長上月底分別接獲恐嚇信，遭署名小林的嫌犯勒索20及15萬元，並威脅不得報警，兩人向警方報案後，警方發現對方還大剌剌地留下帳號及公司名稱，該林姓男子事後也主動到警局喊冤，指可能是遭債主陷害。

刑事局偵查第一大隊與新北、桃園台中市警局組成專案小組，發現除了余天與館長外，立委顏寬恒及企業董事長，都在去年12月27日先後接到恐嚇信，恐嚇信都署名同一個銀行帳號。

經專案小組清查、分析相關人員背景資料、交集被害人關係比對，並調閱監視器影像、採集恐嚇信件相關生物跡證比對，鎖定45歲鄭姓男子涉有重嫌，7日將鄭嫌拘提到案，現場查扣作案用電腦2台、手機2具、信封袋6個、筆記本2本、鋼筆1枝等證物。

據了解，鄭嫌因不滿先前以自己的房子貸款700萬元，將款項借給林姓男子後，林男卻遲不歸還並避不見面，所以才冒名恐嚇報復，要讓林男難看，全案正由專案小組積極偵辦中。

(中時 )