絕緣材料廠—鉅橡企業(8074)2019年合併營收為12.32億元，年減12.43%，由於今年農曆春節假期在1月下旬，PCB大廠為因應放假後出貨提前於1月啟動備貨，受惠5G商轉啟動換機潮及5G設備建置需求，帶動PCB耗材成長，鉅橡企業預估，1月合併營收將優於去年12月，今年第1季會比去年同期好，全年營運亦可望優於去年。

鉅橡2019年12月合併營收9681萬元，月減8.52%，較2018年同月減少3.54%，累計去年第4季合併營收為2億9677萬元，季減10.48%；受到中美貿易戰擾局，全球智慧型手機市場飽和，以及換機潮成長趨緩，鉅橡2019年合併營收12.32億元，年減率12.43%。

由於今年農曆春節假期在1月下旬，PCB大廠為因應放假後的出貨將提前於1月啟動備貨，鉅橡預估，1月合併營收將優於去年12月，第1季營運亦可望優於去年同期。

鉅橡表示，品牌廠商預計2020年春季推出平價版新機搶市，且因應5G需求，各國電信商開始布建基地台，帶動ABF載板等關鍵性零組件需求成長，加上電木板應用廣泛，下游產業包含電機業、電子業及模治具業等，可望推升公司墊板、載板及電木板產品出貨成長；隨著5G基地台建置、5G手機啟動，受惠5G普、網通及AI伺服器晶片需求增加，且美系手機大廠預計下半年推出5G基頻晶片三款新機，在中美貿易談判朝正向發展下，今年營運表現可望優於去年。

(時報資訊)