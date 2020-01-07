全球資訊(IT)暨專業影音(Professional AV)設備連接管理方案廠商宏正(6277)宣布整合博世(Bosch)數位會議系統，結合旗下專業影音產品與KVM產品線，為客戶量身訂製符合現代企業發展所需的敏捷會議科技，以控制(Control)、資訊分享(IT)與專業影音設備(AV)連接管理三大核心方案，優化企業會議效能以提升競爭優勢。

在現今大數據及資訊碎片化的時代，因應快速變化與新型態變異的市場競爭，企業不僅與同業競爭，更需要不斷精實自身組織內部的反應效率與決策品質。因此，能夠快速決策、凝聚團隊共識與合作默契的會議，將成為企業致勝的關鍵。

宏正深入耕耘會議室應用解決方案，自主研發一系列環控系統，如VK2100、VK1100控制主機、VK224序列擴充盒及VK6000環控編成軟體，以整合運用合作夥伴各類型的影音會議設備。為了進一步滿足客戶的智能會議需求，宏正選擇與在商業會議應用中具有領導地位的Bosch合作。Bosch身為全球領導品牌，旗下的數位會議系統深受業界好評，其簡潔的設計與優異的性能可大幅提升會議溝通的效率與流暢度。透過整合Bosch數位會議系統DICENTIS、DCN、CCS1000D 等系列機型，宏正得以情境式一鍵化管理會議室內的會議系統，其主要整合功能包括：環控介面上顯示會議室所有麥克風啟動狀態，設定主席麥克風優先權，關閉與開啟發言者麥克風， 顯示超過發言人數的等待者駐列狀態，其他相關參數設定如麥克風感度等。

此外，宏正也整合了第三方設備，相關功能如下：會議攝影機 –追蹤發言者影像功能；視訊與音訊系統–可依不同會議情境動態調整所需的視訊與音訊設置；環境設備–對會議室的環境設備如燈光、空調、窗簾進行自動化的整合控制。

展望未來，宏正與Bosch將持續協助企業進行智能會議型態轉型，開創嶄新商業價值，以既有影音產業優勢作為整合佈局的基礎，創新數位科技，帶領客戶逐步朝智能敏捷會議型態邁進，強化全球市場競爭利基。

(時報資訊)