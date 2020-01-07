中華民國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉訂1月11日舉行投票。（盧金足攝）

投票日是「放假日」 勞動部：上班應給加班費

中華民國第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉訂1月11日舉行投票，台中巿府勞工局表示，依勞動基準法規定，當日具投票權且原排定需出勤勞工，應放假一日並照常給付工資，當日原屬勞工例假或休息日則不另行給假。

勞工局長吳威志呼籲，雇主徵得勞工同意投票日出勤，應不妨礙其投票，雇主若未依法給假或給薪者，可處新台幣2萬元至100萬元罰緩。

若該日原屬勞工工作日，雇主徵得其同意出勤時，應依實際工作時數，按平日每小時工資額加倍發給。

吳威志説，若該日為勞工休息日，勞工同意出勤，雇主應依勞動基準法第24條第2項規定計給工資，勞工也能於該日出勤工作後，經雇主同意，將出勤的工資改為補休。

勞工局表示，依勞動基準法第37條規定，總統、副總統、各類公職人員選舉罷免投票日及公民投票日為應放假日。

法定放假日則為午前0時至午後12時，共24小時一日，投票權僅得於投票當日行使，其性質與一般國定假日不同，該放假日不得透過勞資雙方協商與其他工作日對調實施。

(中時 )