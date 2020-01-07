鄭正鈐控訴民進黨政府創造的「綠色恐怖」讓台灣民眾個個膽戰心驚，生活於恐懼之中。（陳育賢攝）

國民黨新竹市立委候選人鄭正鈐6日召開「你被約談了嗎？把人民當罪犯的政府必須下台」記者會，1位因轉傳網路截圖被約談的張姓男子也現身，控訴民進黨政府創造的「綠色恐怖」讓台灣民眾個個膽戰心驚，生活於恐懼之中。

鄭正鈐指出，難道蔡英文只為了尋求連任、民進黨要維持「完全執政」，綠色恐怖就可以撲天蓋地席捲全台？這種把人民當罪犯的政府，不但不值得台灣人民支持，更要用選票讓其下台。

張姓民眾則表示，他無法理解為什麼他在去年12月6日無心的在臉書上轉傳蔡易餘的1張截圖，新北市警中和分局的警察就找上門，以其涉「意圖使人不當選」的罪名調查他。

鄭正鈐指出，許多民眾不過是在社群媒體轉發別人傳來的訊息，就被國家機器鎖定，然後遭警方約談騷擾，抓假訊息顯然被當成論功行賞的績效，因此各地警調部門比賽告發抓人的行動才會如此如火如荼，甚至跨區抓人也勤於奔波。

他表示，民進黨政府不僅打壓言論自由，警調則濫權告發百姓，在鍵盤上撒網，到民眾家中「查水表」，人民應有免於恐懼的自由，但民進黨政府卻讓人民壟罩在恐懼之中，這樣對待百姓的政府根本就是不仁不義。

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(中時 )