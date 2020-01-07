中東高端消費族群赴台旅客持續攀升，擄獲全球知名旅遊雜誌Conde Nast Traveler中東版封面及12頁的深度報導，以色列版國家地理頻道雜誌總編輯更走訪金門，報導戰地風情。

兼轄中東、印度、紐澳市場推廣的觀光局駐新加坡辦事處主任林信任今天告訴中央社記者，Conde Nast Traveler堪稱中東地區最具指標性的高端旅遊雜誌，不僅知名度高，也有廣大讀者群，也是當地赴海外旅遊必備參考資訊。

林信任表示，台灣近年來積極推廣包括以色列在內的中東旅客赴台旅遊，無論是2018年的海灣旅遊年、2019年的小鎮漫遊年，都受到中東旅客高度關注，這也從觀光局赴中東參與旅遊展設立台灣館的參觀與詢問人潮中獲得實質印證。

他指出，根據2019年1月到11月最新統計，包括以色列在內的中東高端消費族群赴台旅客已突破2萬人，較2018年同期成長達6.66%，其中阿拉伯聯合大公國、約旦、以色列及沙烏地阿拉伯均呈2位數成長。

尤其，國人熟悉的奢華之都杜拜所在地的阿拉伯聯合大公國，在中華民國觀光局與阿聯酋航空達成策略伙伴支持下，來台人數更成長25.64%，觀光局今年將在杜拜成立台灣觀光旅遊服務處，加深巿場行銷力道，未來中東高端暨阿拉伯市場前景可期。

林信任說，Conde Nast Traveler總編輯薩蘭（Rhea Saran）去年底造訪台北，除參觀故宮博物院了解文化瑰寶外，並深度體驗台北知名士林夜市、西門町等耳熟能詳的夜市文化，更對鼎泰豐、雞排等道地小吃，及多種元素融合的飲食文化留下深刻印象。

國家地理頻道雜誌以色列版總編輯拉薩（Daphne Shlomit Raz）及攝影師傑拉德（Eddie Gerald）則於去年5月間除了在台知名景點外，更主動要求深入金門，追尋昔日金門戰地足跡。

林信任指出，以色列由於歷史與國際政治局勢的關係，對金門當年的歷史印記情有獨鍾，拉薩親自走訪大小金門重要景點，針對金門戰地觀光特色風情、閩南文化進行專題報導。

Conde Nast Traveler去年12月出版雙月刊有12頁、以色列版國家地理頻道雜誌去年10月間刊出8頁的台灣專題報導。

(中央社)