北市府首創全國制定「台北市外送平台業者管理自治條例」，7日經北市議會三讀通過，該自治條例將報行政院核定施行，屆時全台約有10萬名美食外送員獲更多的權益保障。

台北市長柯文哲在去年10月14日針對新型態共享經濟衍生的問題，指示勞動局成立外送員權益保障專案小組研擬保護措施，並責成副市長蔡炳坤擔任召集人（PM），邀集法務局、衛生局、交通局及警察局等機關，共同研商外送平台業者的輔導管理法令，制定「台北市外送平台業者管理自治條例」。

勞動局表示，該條例於去年11月19日經市政會議通過後，北市府於同年11月22日函送市議會審議。議會於去年12月20日一讀會付委，經議會法規委員會去年12月24、26日逐條審慎討論，在7日三讀通過，為外送員權益保障寫下歷史性的一頁。

勞動局指出，該自治條例條文共有16條，有職業安全、食品安全、交通安全、消費權益及第三人準用五大保障，包括外送平台業者應為其外送員投保意外傷害保險、天然災害宣布停止上班期間應停止外送、發生職業災害應通報勞動檢查機關、相關資料的紀錄應予保存備查、落實食品安全衛生管理、對新加入外送員實施教育訓練、外送平台應明確揭示商品價格、取消訂單的退費機制、訂定交通事故計畫備查等事項。

勞動局表示，北市府為因應新型態經濟模式，加強對外送員的權益保障而制定自治條例，該自治條例能在2個多月獲市議會通過，除了感謝市府相關機關的合作，更感謝市議會議員的支持。

另外，勞動局先前於去年12月18日發布「台北市外送平台業者輔導管理要點」，並著手輔導業者法遵事項，在該自治條例經行政院核定後，將展開專案檢查，若外送平台業者未依自治條例執行，外送員可透過市府1999專線陳情，以保障自己權益。

勞動局說，已有外送平台業者關心並重視外送員的安全及身心狀態，於2日率先響應北市府「台北市外送平台業者管理自治條例」，提供全台上萬名外送員團體傷害保險200萬元的保障，落實企業社會責任。

(中時 )