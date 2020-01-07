嘉義市長黃敏惠7日在市務會議宣布，為體恤員工，包括年終獎金和臨時人員1月分的薪資，將提前在過年前發放，另針對總統蔡英文連兩天在嘉義市造勢，對嘉義市積極爭取的鐵路高架零自籌款，蔡英文一句話都沒提，黃敏惠表示遺憾，反問兌現承諾有這麼困難嗎？
黃敏惠說，嘉市鐵路高架化工程，原本規畫地下化，後來中央説沒錢，跟嘉義市協商，如果把地下轉高架，將由中央全額負擔，2003年，前總統陳水扁到嘉義市做過宣布，強調「這就是中央對嘉義市的承諾」，是總統許下的承諾，黃敏惠重申，嘉義市配合中央改變，中央就應該全額負擔嘉義市鐵路高架化的費用，要求中央兌現。
黃敏惠說，蔡英文總統來嘉義市，對嘉市鐵高經費一句話都沒有提，讓人真的很遺憾，「兌現承諾有這麼困難嗎？」，中央要怎麼面對市民的期待呢？黃敏惠說，有越來越多市民了解「嘉義市被跳票又跳過」，越來越多的市民朋友透過各種管道聲援支持，希望中央要看到嘉義市民的需求。
交通部近日提出「取消地方政府自償率審查門檻，依照中央對地方政府補助辦法，給予地方財力一致性的補助」的規畫，市府表示，取消地方政府自償率審查，並没有解決嘉市鐵高應該零負擔的問題，且依地方財力給予一致性補助，對嘉義市還是不公平，因為根據最新的財力分級表，嘉義市被列為與直轄市高雄市、台南市同一等級的第3級，讓屬於省轄市的嘉市負擔比率跟直轄市一樣，「這根本就沒有道理」，批評中央的做法還是在懲罰模範生，呼籲中央可以面對問題，而不是逃避問題。
(中時 )
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