嘉義市長黃敏惠今對總統蔡英文來嘉義造勢卻沒提鐵高經費表示遺憾。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠7日在市務會議宣布，為體恤員工，包括年終獎金和臨時人員1月分的薪資，將提前在過年前發放，另針對總統蔡英文連兩天在嘉義市造勢，對嘉義市積極爭取的鐵路高架零自籌款，蔡英文一句話都沒提，黃敏惠表示遺憾，反問兌現承諾有這麼困難嗎？

黃敏惠說，嘉市鐵路高架化工程，原本規畫地下化，後來中央説沒錢，跟嘉義市協商，如果把地下轉高架，將由中央全額負擔，2003年，前總統陳水扁到嘉義市做過宣布，強調「這就是中央對嘉義市的承諾」，是總統許下的承諾，黃敏惠重申，嘉義市配合中央改變，中央就應該全額負擔嘉義市鐵路高架化的費用，要求中央兌現。

黃敏惠說，蔡英文總統來嘉義市，對嘉市鐵高經費一句話都沒有提，讓人真的很遺憾，「兌現承諾有這麼困難嗎？」，中央要怎麼面對市民的期待呢？黃敏惠說，有越來越多市民了解「嘉義市被跳票又跳過」，越來越多的市民朋友透過各種管道聲援支持，希望中央要看到嘉義市民的需求。

交通部近日提出「取消地方政府自償率審查門檻，依照中央對地方政府補助辦法，給予地方財力一致性的補助」的規畫，市府表示，取消地方政府自償率審查，並没有解決嘉市鐵高應該零負擔的問題，且依地方財力給予一致性補助，對嘉義市還是不公平，因為根據最新的財力分級表，嘉義市被列為與直轄市高雄市、台南市同一等級的第3級，讓屬於省轄市的嘉市負擔比率跟直轄市一樣，「這根本就沒有道理」，批評中央的做法還是在懲罰模範生，呼籲中央可以面對問題，而不是逃避問題。

(中時 )