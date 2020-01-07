韓國瑜則指出，現場的鄉親一路滿到場外了，他及宋瑋莉，不僅完全沒有動員，更沒有多做宣傳，現場「沒有遊覽車、沒有礦泉水、也沒有雙主菜便當、更沒有大腸包小腸」，有的只有一顆熱情的心。（吳康瑋攝）

韓國瑜則指出，現場的鄉親一路滿到場外了，他及宋瑋莉，不僅完全沒有動員，更沒有多做宣傳，現場「沒有遊覽車、沒有礦泉水、也沒有雙主菜便當、更沒有大腸包小腸」，有的只有一顆熱情的心。（吳康瑋攝）

韓國瑜則指出，現場的鄉親一路滿到場外了，他及宋瑋莉，不僅完全沒有動員，更沒有多做宣傳，現場「沒有遊覽車、沒有礦泉水、也沒有雙主菜便當、更沒有大腸包小腸」，有的只有一顆熱情的心。（許家寧攝）

2020大選將至，國民黨總統候選人韓國瑜於7日趕赴基隆為同黨籍立法委員候選人宋瑋莉站台，現場包括台北市議員耿葳、前立委謝國樑、基隆市議長蔡旺璉、前市長張通榮及多名議員都前來助陣，現場連素有「書法界國寶」之稱，並聞名於全亞洲的張炳煌大師都特地前來聲援，韓國瑜一到場，便驚嘆「沒有宣傳、動員就來這麼多朋友支持，他真的很感動」。

宋瑋莉一上台，就喊到希望民眾集中支持「韓進總統府、宋進立法院」，並讓藍天從基隆開始發光發亮，一路亮到屏東，讓全世界的都看到台灣是最民主自由的國家。她並強調，自己反覆一直在想八個字，就是「官逼民反、民心思變」，所以他喊話指出，每個人都擁有重責大任，要為代表「民主自由」韓宋來拉票，由自己的雙手保護中華民國。

韓國瑜則指出，現場的鄉親一路滿到場外了，他及宋瑋莉，不僅完全沒有動員，更沒有多做宣傳，現場「沒有遊覽車、沒有礦泉水、也沒有雙主菜便當、更沒有大腸包小腸」，有的只有一顆熱情的心，他事前問宋瑋莉如果沒有宣傳的話，大概會有多少人前來，宋瑋莉就強調，「我們相信民心思變」，並指出，一定會有很多自動自發的民眾前來現場，今天他更是見證了這個事實。

(中時 )